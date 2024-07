Die Wettervorhersage ist vielversprechend: Das beliebte Familienfest „Wasserspaß am Eck“ der Stadtgärtner wird im Rahmen der Koblenzer Gartenkultur am Sonntag, 21. Juli von 11-18 Uhr bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen stattfinden. Kleine und große Wasserratten sollten ihre Badesachen unbedingt einpacken, denn das abwechslungsreiche Angebot dreht sich rund um das Thema Wasser. Der Eintritt ist kostenfrei.

Am kreativen Bastelstand sowie an verschiedenen Spielstationen können die Kindern das Thema Wasser spielerisch kennenlernen. Die weitläufigen Wiesenflächen und der beliebte Wasserspielplatz bieten die perfekte Fläche und wecken die Lust am Entdecken, Erfahren und Ausprobieren. Bei sommerlichen Temperaturen kann der Picknickkorb ausgepackt und das besondere Ambiente des Deutschen Ecks genossen werden.

Foto (Stadt Koblenz / Jennifer Hitzel): An Sonntag steigt das beliebte Familienfest „Wasserspaß am Eck“ rund um den Wasserspielplatz.