Pädagogische Zusatzqualifikation an der vhs Neuwied erwerben

In wenigen Berufsfeldern äußert sich der Fachkräftemangel so drastisch, wie in der Kinderbetreuung. Fehlendes Personal bedeutet fehlende Kita-Plätze und damit ein großes Problem für viele Eltern und Erziehungsberechtigte in Neuwied. Ein Ansatz, um diesem Missstand zu begegnen, heißt Quereinstieg: Lehrkräfte aller Schularten, Fachpersonal aus den Bereichen (Kinder-)Krankenpflege, Haus- und Familienpflege sowie Physiotherapeutinnen und -therapeuten können nach Erwerb einer Zusatzqualifizierung als pädagogische Fachkräfte in Kitas arbeiten. Diesen Schritt haben an der Neuwieder Volkshochschule die ersten elf Teilnehmenden erfolgreich gemeistert. Mit großem Engagement haben sie die 160 Unterrichtsstunden der „pädagogischen Basisqualifizierung“ absolviert und sind damit offiziell zur Arbeit in einer Kita befähigt. Durch ihre „fachfremde“ Berufsausbildung können sie die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen enorm bereichern.

Der neue vhs-Lehrgang vermittelt die rechtlichen, pädagogischen und psychologischen Grundlagen der Kita-Arbeit in fünf Modulen. So werden Menschen, die bisher wenig Erfahrung im Bereich der frühkindlichen Bildung sammeln konnten, dazu befähigt, dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kita professionell gerecht zu werden. Die Qualifizierung wird berufsbegleitend im ersten Jahr nach Aufnahme der Tätigkeit begonnen und dauert etwa neun Monate. Die Teilnahmegebühren für den Lehrgang trägt der Arbeitgeber. Nach einem erfolgreichen ersten Durchlauf startet der nächste Kurs am 17. September. Interessierte können sich auf www.vhs-neuwied.de, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802-5510 für den Kurs anmelden und dort weitere Information zu den Teilnahmevoraussetzungen einholen.

Bildunterschrift:

Die Absolventinnen und der Absolvent des ersten „Kita-Qualifizierungskurses“ an der Volkshochschule Neuwied freuen sich gemeinsam mit dem vhs-Fachbereichsleiter und Dozentin Helga Gabriele Kober (hinten mitte) über ihre erfolgreiche Teilnahme.

Foto: Hagen Peters