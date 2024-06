Ein besonderes Erlebnis für die Kinder

Lahnstein. Die Kinder der Kita LahnEggs bekamen kürzlich ganz besonderen Besuch: Zwei flauschige Alpakas besuchten die Einrichtung und sorgten für große Begeisterung bei den Kids.

Bereits am frühen Morgen warteten die Kinder gespannt, bis die beiden Alpakas Giant und Gismo gemeinsam mit ihren Betreuern Anja Barth und Marko Krämer eintrafen. Die pelzigen Gäste wurden von den Kindern mit strahlenden Augen begrüßt.

Auf dem Außengelände der Kita wurde ein kleines Gehege aufgebaut, in dem die Kinder die Gelegenheit hatten, die Alpakas zu streicheln und zu füttern. „Die Alpakas sind so flauschig und lieb“, stellten die begeisterten LahnEggs-Kinder fest, die in mehreren Gruppen zu den Alpakas kamen.

Auch das Kita-Team war von dem besonderen Besuch angetan. „Die Kinder waren sofort begeistert von Giant und Gismo. Es war schön zu beobachten, wie liebevoll und vorsichtig sie mit den Alpakas umgingen.“

Angereist waren die beiden „Hirschbach-Alpakas“ aus dem Eifel-Dorf Ahrbrück, wo sie gemeinsam mit rund 40 weiteren Artgenossen auf einem weitläufigen Waldgrundstück am Hirschbach leben. Hier werden auch Alpaka-Wanderungen und verschiedene Veranstaltungsformate wie Betriebsausflüge, (Kinder-)Geburtstage und Fotoshootings angeboten. Und wer ein Alpaka besonders ins Herz geschlossen hat, kann sich speziell aus dessen Wolle Socken oder auch Bettwäsche und Kissen anfertigen lassen.

Dank geht an den Förderverein der Kita, der diesen Besuch möglich gemacht hat.

Bildunterzeile:

Die Kinder konnten die beiden Alpakas streicheln und füttern. (Fotos: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)