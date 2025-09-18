Unter dem Motto „Vorbeikommen. Wein genießen. Austauschen.“ lädt Alexander Schweitzer, stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident, in den kommenden Wochen Bürgerinnen und Bürger zum offenen Gespräch ein – direkt vor Ort, in den Städten und Gemeinden des Landes. Diese Woche machte Alexander Schweitzer mit seiner Tour auf dem Münzplatz in Koblenz Station. Mehr als 250 Gäste kamen vorbei, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Mit dabei waren auch David Langner, Manuel Liguori, Nicolas Cordes, Kai Dommershausen und Adriana Kauth.

„In Deutschland und in Rheinland-Pfalz stehen wir vor großen Aufgaben. Es kommt nun darauf an, gemeinsam – auf allen politischen Ebenen – zusammenzuarbeiten und Kompromisse zu finden. Es kommt darauf an, dass wir uns nicht nur etwas zutrauen, sondern auch vertrauen. Auch neues Vertrauen schöpfen, wo es verloren gegangen ist. Das geht nur im Dialog – wie im Leben, so auch in der Politik. Deshalb bin ich in Rheinland-Pfalz unterwegs und im Gespräch mit den Menschen“, sagte Alexander Schweitzer am Mittwochabend auf dem Münzplatz in Koblenz. Außerdem feierte er im Rahmen der Veranstaltung mit den Gästen und allen Besucherinnen und Besuchern seinen 52. Geburtstag.

„Wir sind im Endspurt zur Oberbürgermeisterwahl am kommenden Sonntag in Koblenz. Es gibt viele Themen, die die Menschen beschäftigen und die ich anpacken möchte. Dafür brauchen wir Dialog und Austausch. Ich spüre es an den Haustüren und Infoständen: Politik muss zum Anfassen und nahbar sein. Gemeinsam mit allen Akteuren dieser Stadt möchte ich die Aufgaben und Herausforderungen für Koblenz anpacken“, sagte David Langner.

Mit Wein aus der Region, persönlichem Austausch und einem klaren Bekenntnis zum direkten Dialog setzte die Tour ein Zeichen: Politik gehört dahin, wo die Menschen sind – nicht umgekehrt.

Hintergrund zur Tour:

Mit der Dialogreihe „Alexander Schweitzer Unterwegs.“ besucht Alexander Schweitzer bis Ende Oktober einige Orte in ganz Rheinland-Pfalz. Weitere Termine und Orte finden Sie unter diesem Link.