Aktzeichnen an der vhs

In diesem Kurs widmen wir uns intensiv dem Sujet „Aktenzeichnen“. Das Studium und Abbilden des menschlichen Körpers bildet eine der wichtigsten Grundlagen künstlicher Gestaltung.

Die Modelle ermöglichen uns den weiblichen und männlichen Körper in seiner Anatomie, Proportion und Räumlichkeit durch genaues Hinschauen in Zeichenstudien zu erfassen. Dabei können bei langen Stellungen genaue und detailgetreue Arbeiten einstehen. Wenn wir schon etwas geübter sind, bieten schnell wechselnde Positionen, eine spannende Abwechslung und auch bei der gestalterischen Umsetzung darf noch Lust und Laune mit Materialien und Techniken experimentiert werden.

Beginn: 18.11.16 von 17:00 – 19:30 Uhr

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 11.11.2016