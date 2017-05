AG der Grundschule Moselweiß verschenkt Tomatenpflänzchen auf dem Wochenmarkt

Seit einigen Jahren verschenken Schülerinnen und Schüler der Grundschule Moselweiß an einem Termin im Frühjahr Tomatenpflanzen an Besucher des Koblenzer Wochenmarktes. Auch in diesem Jahr möchten die Kinder der „Grundschul Tomaten AG“ diese Aktion wieder durchführen. Am kommenden Samstag, den 29.04.2017, von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, freuen sich die Grundschüler auf dem Wochenmarkt in Koblenz über zahlreiche Abnehmer der zarten Pflänzchen.

Der Wochenmarkt in Koblenz findet immer dienstags und donnerstags auf der Schloßstraße und samstags auf dem Münzplatz statt, jeweils von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 25.04.2017