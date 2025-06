Liederabend ersetzt „Jedermann“-Aufführung

Der Ticketverkauf für die überregional beliebten Rommersdorf Festspiele in der gleichnamigen Abtei im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis läuft auf Hochtouren. Der Premierenabend der Kulturreihe steht unmittelbar bevor. Nun ergibt sich aus gesundheitlichen Gründen eine Programmänderung für Freitag, 13. Juni. Ticketinhaber haben das Recht auf Kartenrückgabe.

Traditionell gestaltet die Freie Bühne Neuwied den ersten Abend der Rommersdorf Festspiele. In diesem Jahr war der „Jedermann“ als Solostück geplant. Aus gesundheitlichen Gründen ist es Boris Weber von der Freien Bühne Neuwied nicht möglich, diese anspruchsvolle Drameninszenierung am Eröffnungsfreitag zu spielen. Ersatzweise unterhält er daher das Festspielpublikum zum gleichen Termin mit einem Liederabend. „Wir sind froh, dass der Premierenabend mit Boris Weber auf diese Weise auch ohne die Jedermann-Inszenierung noch angeboten werden kann. Wir hoffen, den Geschmack des Publikums auch mit dem musikalischen Programm zu treffen. Boris Weber wünschen wir rasche Genesung“, resümiert Klaus Kurz vom städtischen Kulturbüro.

Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer unter den genannten Umständen sein Ticket nicht behalten möchte, hat das Recht zur Kartenrückgabe. Diese ist möglich am Veranstaltungsabend direkt vor Ort am Einlass zum Veranstaltungsgelände, Stiftsstraße 2, Neuwied-Heimbach-Weis. Bis Freitag, 20. Juni, besteht zudem die Möglichkeit, Tickets für den betroffenen Abend in der Tourist-Information, Marktstraße 59, zurückzugeben. Bei der Kartenrückgabe ist ein kleines Formular auszufüllen, die Rückzahlung wird dann nach Prüfung schnellstmöglich veranlasst. Eine sofortige Barrückzahlung ist nicht möglich.