Verkehrsberuhigung Altstadt: Änderung der Öffnung- und Schließzeiten der elektrischen Poller in der Altstadt

Die Verwaltung beabsichtigt die Schließzeiten der elektrischen Poller in den Fußgängerzonen der Altstadt einheitlich um 11:00h beginnen zu lassen.

Um die Verkehrsberuhigung (früher Nachtfahrverbot) in der Altstadt wirkungsvoll durchzusetzen, sind seit 2006 elektrisch versenkbare Poller eingerichtet worden. Abhängig der Straßennutzung (Fußgängerzone, Verkehrsberuhigter Bereich, Straße) haben die Poller verschiedene Öffnungs- und Schließzeiten.

Berechtigte Personen (Nutzer einer Garage/Stellplatz, Taxen/Funkmietwagen, Sozialdienste, Inhaber von Ausnahmegenehmigungen (z.B. Umzug)) erhalten eine Chipkarte und können so auch während der Schließzeiten an verschiedenen Pollern einfahren. Rettungskräfte und Polizei öffnen die Poller über eine Funkanforderung. Alle anderen Nutzer (z.B. Paketdienste) können außerhalb der Andienungszeit den Bereich nicht befahren.

Die Öffnungs- und Schließzeiten für die Bereiche der Fußgängerzonen werden den Andienungszeiten von 05:00h bis 11:00h angeglichen. Diese sind in der Örtlichkeit per Zusatzzeichen am Verkehrszeichen „Beginn eines Fußgängerbereichs“ ausgewiesen.

Alle unberechtigten Fahrzeuge müssen bis 11.00 Uhr die Fußgängerzone wieder verlassen haben. Eine Karenzzeit von einer Stunde und mehr zur Einfahrt widerspricht der Intention der Fußgängerzone. In dieser endet die Andienungszeit um 11:00h. Die Änderung der Regelung erleichtert auch die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

Die Änderung soll am 13. und 14.03.2017 eingerichtet werden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 14.03.2017