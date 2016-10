Abwechslungsreiche Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2016 in der StadtBibliothek Koblenz

Die alle zwei Jahre stattfindenden Bibliothekstage Rheinland-Pfalz bieten dem Publikum auch in der StadtBibliothek Koblenz wieder ein reizvolles Programm rund um das Thema „Buch und Lesen“.

Den Anfang macht am Montag, den 24. Oktober, Arnim Töpel. Sein Kommissar Günda – endlich ein Kommissar vun doo, der auch so spricht – ermittelt im tiefsten Dialektmilieu der Kurpfalz; an seiner Seite Fritjof Freese, jung, alert, ambitioniert, allerdings mit einem gewaltigen Handicap: er spricht hochdeutsch … Die Krimi-Lesung beginnt um 18:30. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Weiter im Programm geht es mit einer „Poesie-Lesung“ am Mittwoch, den 26. Oktober, um 19 Uhr. Lettische und deutsche Lyrikerinnen und Lyriker lesen aus der Anthologie „Werde zum Gespenst – Gedichte aus Lettland“. Der Eintritt zu der Kooperationsveranstaltung mit der Universität Koblenz ist kostenfrei.

Um Kreativität geht es in dem Buch von David Sieveking, in dem er die Alzheimer-Erkrankung seiner Mutter beschreibt. Als der völlig überforderte Vater eine Auszeit benötigt, gelingt es dem Sohn mit viel Einfühlungsvermögen und Phantasie, die Pflege der Mutter, die nun in einer anderen Welt lebt, zu übernehmen. Am Freitag, dem 28. Oktober, um 18.30 Uhr, wird Sieveking sein Buch „Vergiss mein nicht“, welches er auch verfilmte, in der StadtBibliothek Koblenz vorstellen. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Am Montag, den 31. Oktober, liest der bekannte Autor Bernhard Hennen in der StadtBibliothek Koblenz aus seinem Fantasy-Roman „Himmel in Flammen“. Der letzte Band seiner Drachenelfen-Saga. Beginn ist 19:00 Uhr, der Eintritt beträgt 3 Euro.

Für Kinder hat die StadtBibliothek in diesem Jahr zwei Veranstaltungen im Angebot.

Zu einem gruseligen Lesevergnügen lädt die Stadtteilbücherei Karthause (Zwickauer Str. 23 in der Grundschule) am Dienstag, 25. Oktober, um 15 Uhr ein, denn Michael Hain liest und spielt aus „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ von Cornelia Funke.

Fabian Lenk liest am Mittwoch, den 2. November, um 16 Uhr, aus seinem Krimi-Buch „Zeitdetektive“ in der StadtBibliothek im Forum Confluentes.

Der Eintritt zu diesen beiden Veranstaltungen ist frei.

Infos zur StadtBibliothek Koblenz sind erhältlich unter www.stb.koblenz.de oder Tel. 0261 129-2626.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 14.10.2016