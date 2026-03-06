Kartenvorverkauf für Rommersdorf Festspiele gestartet

Im Juni und Juli rückt im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis eine besondere Spielstätte in den Mittelpunkt des kulturellen Lebens. Bei Gästen und Auftretenden ist sie gleichermaßen beliebt: Die Abtei Rommersdorf bildet die eindrucksvolle Kulisse für die Rommersdorf Festspiele. Mit Konzerten, Theateraufführungen, Lesungen und Kabarett erwartet das Publikum ein vielseitiges Programm in besonderer Atmosphäre. Das Kulturbüro der Stadt Neuwied setzt auf einen facettenreichen Mix aus Bewährtem und neuen Akzenten.

Den Auftakt macht die Freie Bühne Neuwied mit der Komödie „Liebe alla Woody“ (19. Juni) von Boris Weber, bei der zwei Freunde nicht nur die Liebe zu Filmen von Woody Allen, sondern auch die zur gleichen Frau teilen. Das Kinder- und Familienstück „Der Meisterdetektiv von Pumpernudel“ (21. und 22. Juni) des Ensembles der Freien Bühne Neuwied begeistert mit spannender Suche nach einem Dieb, dargeboten in einer Mischform aus Schauspiel und Puppen.

Musikalisch facettenreich: Andreas Kümmert (20. Juni) gastiert mit seinem Electric Circus anlässlich „10 Jahre Bluesfreunde Neuwied“. Er überzeugt mit seiner authentischen Art und brillanten, zeitlosen Songs. Es folgt mit persönlichen Lieblingssongs die Gustav Peter Wöhler Band (22. Juni) als einstiger Hamburger Geheimtipp, der mittlerweile allerorten begeistert. Wenn Wildes Holz (23. Juni) beim Mittelrhein Musik Festival auftreten, erfährt das Publikum dank einzigartigem Holz-Sound, was aus einer Blockflöte auf Spitzenniveau so alles herauszuholen ist. Beim Wandelkonzert (28. Juni) gestalten der Frauenchor „Cäcilia“ Gladbach und der Gesang-Verein „Rheinperle“ Weis einen gemeinsamen Abend. Der besondere Kniff: Der sakrale Teil des Abends lädt in die Kirche, bevor Chöre und Publikum für den weltlichen Teil des Programms in den Englischen Garten „wandeln“.

Gleich mehrfach ist Festspiel-Dauerbrenner MAYBEBOP zu erleben: mit eigenen, deutschsprachigen Kompositionen zwischen scharfzüngiger Satire, berührender Empathie und absurder Komik für große (29. und 30. Juni) sowie „Kinderkram“ zum Träumen, Lachen und Tanzen (30. Juni) für kleine Fans. Klassische Tenorkunst verspricht „O SOLE MIO“ der Drei Freunde, drei Tenöre (3. Juli). Begleitet von Pianistin Sigrid Althoff präsentieren die drei exzellenten Solisten einen Querschnitt aus Oper, Operette, Kanzone und Liedern. „In aller Freundschaft“-Schauspieler Thomas Rühmann und seine Band gehen mit „Lebensreise“ (4. Juli) in fünfköpfiger Besetzung auf musikalische Spurensuche, ehe das Gastspiel von RheinVokal (5. Juli) folgt. A-cappella-Fans kommen bei LaLeLu unplugged mit „Musik pur“ (11. Juli) noch einmal richtig auf ihre Kosten. Die Hamburger Vollblutmusiker präsentieren grandiose Jazz-, Opern, und Schlagertitel aus 25 Jahren Bandgeschichte.

Johann von Bülow und Walter Sittler begeben sich mit „Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort!“ (27. Juni) auf die unterhaltsame Suche nach der Wahrheit über die Lüge. Cleveres Kabarett im Stil einer live gemischten Radioshow zu Politik, Protest und Platten liefert Jürgen Becker mit „Deine Disco – Geschichte in Scheiben“ (9. Juli). Travestie mit Charme, Witz, schillernden Kleidern und garantiertem Live-Gesang versprechen Glinda Glanz und Gina Colada (10. Juli) mit einem Programm, das nicht immer ganz jugendfrei ist, aber stets niveauvoll bleibt. Den Schlusspunkt setzen die Schauspielerinnen Anja und Gerit Kling mit ihrer Lesung aus dem gemeinsamen Buch „Dann eben ohne Titel“ (12. Juli), in dem sie über Höhen und Tiefen berichten – sowie darüber, wie sie die als Schwestern meisterten.

Das komplette Programm inklusive Möglichkeit zum Ticketkauf ist online unter: www.rommersdorf-festspiele.de. Tickets gibt es zudem in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555, und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort für alle Termine ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.