Noch einmal wird der Neuwieder Marktplatz zur Genuss-Oase

Im Vergleich zum Trubel der großen Neuwieder Marktveranstaltungen wie Gartenmarkt, Knuspermarkt und Co. wirkt der Schlemmertreff auf den ersten Blick mehr wie ein gemütlicher Nachmittag unter Freunden und nicht wie eine öffentliche Veranstaltung. Gerade diese entspannte und ungezwungene Atmosphäre ist es, die die Veranstaltungsreihe zu etwas ganz Besonderem macht – ein echter Geheimtipp für Feinschmecker und Genießer. Am Donnerstag, 18. September, lädt der Schlemmertreff zur Feierabendzeit zwischen 16 und 20 Uhr ein letztes Mal in diesem Jahr zum geselligen Beisammensein auf den Neuwieder Marktplatz ein. Kulinarisch wird der Markt seinem Namen dabei mehr als gerecht: Mehrere Anbieter sorgen für eine vielfältige Auswahl an kleinen, herzhaften Speisen und laden zum Durchprobieren und Schlemmen ein. Die passenden Getränke dazu gibt es an zwei Weinständen. Für ein musikalisches Highlight sorgt von 16 bis 18.30 Uhr die Live-Musik von Klaus Mäurer.

Bildunterschrift:

Ein letztes Mal in diesem Jahr bringt der Schlemmertreff alle Feinschmecker und Genießer auf dem Neuwieder Marktplatz zusammen.

Foto: Melina Manns