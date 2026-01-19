Wenn Weihnachten und Neujahr vorbei sind, wird es irgendwann Zeit, dem Weihnachtsbaum Lebewohl zu sagen. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz holt die ausgedienten Tannenbäume immer Anfang des Jahres an zwei Terminen in jedem Stadtteil ab.

Bei rund 60.000 Haushalten in Koblenz, fallen jedes Jahr geschätzt 25.000 Weihnachtsbäume zur Abfuhr an. Entsorgte Weihnachtsbäume sind ein wertvoller Rohstoff, denn sie werden zur Herstellung von Komposterde verwendet. So finden die Festtagsbäume ihren Weg über die Koblenzer Grünschnitt-Kompostierungsanla ge auf der Niederberger Höhe zurück in die Gärten und sorgen somit für eine Nährstoffanreicherung des Bodens.

Die Weihnachtsbäume, maximal 1,80 m lang, müssen ohne Schmuck, ohne Lametta und ohne Ständer am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr, bzw. am Vorabend der Abfuhr frühestens ab 19.00 Uhr, an den Straßenrand gelegt werden. Die Tannenbäume dürfen nicht zerlegt sein, werden also nur am Stück mitgenommen. Bei der Weihnachtsbaum-Abfuhr darf kein Grünschnitt beigestellt werden – dieser wird nicht mitgenommen! Da die Presse des Müllwagens beschädigt werden könnte, werden keine Bäume geladen, deren Stammdurchmesser dicker als 10 Zentimeter ist.

Durch das Verdichten der Bäume kann ein Müllwagen mit circa 20 Kubikmetern Volumen rund 50 Kubikmeter an Weihnachtsbäumen mitnehmen. Die Bäume werden auf der Koblenzer Kompostierungsanlage kleingehäckselt. Das zerkleinerte Material wird mit anderem Grünschnitt der Bürgerinnen und Bürger in Komposthaufen vermischt. In diesen sogenannten Kompostmieten wandeln Mikroorganismen das biologische Material zu wertvoller Komposterde um. Durch die dabei von selbst entstehende Wärme bis zu 70 °C werden auch schädliche Bakterien und Unkrautsamen abgetötet. Das Material wird mehrmals umgeschichtet, um eine gleichmäßige Kompostierung zu gewährleisten. Nach drei bis vier Monaten ist der Kompost fertig.

Der mit dem RAL-Gütesiegel ausgezeichnete Kompost kann von Bürgern und gewerblichen Abnehmern von der Kompostanlage in der Greiffenklaustraße (Nähe Festung Ehrenbreitstein) erworben werden.

Abfuhrtermine und weitere Hinweise finden Sie im Abfallratgeber 2026 und unter Servicebetrieb.koblenz.de

Bild: Stadt Koblenz / Sebastian Glinski

Bildunterschrift: Mitarbeitende des Kommunalen Servicebetriebs sammelten rund 25.000 Bäume im Koblenzer Stadtgebiet ein.