Abenteuergeschichte in der StadtBibliothek

Das Bibliotheksteam und Ada Fürstenau heißen am Donnerstag, 24. November 2016, wieder alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht die spannende Bilderbuchgeschichte von Anton, Luise und dem sprechenden Kuschelelefanten Timbo.

Als es den Kindern eines Tages so richtig langweilig ist, findet Anton zum Glück unter seinem Bett eine echte Schatzkarte! Mit dem Fli-Fa-Schwimm-Mobil machen sich die drei unternehmungslustigen Freunde auf den Weg nach Afrika, um den Schatz zu finden…

Welche Abenteuer sie unterwegs erleben, erfährt man ab 16.00 Uhr.

Im Anschluss ans Vorlesen wird gemalt und gespielt.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.11.2016