73-Jährige in Supermarkt bestohlen

Koblenz (ots) – Zu einem mehr als dreisten Diebstahl kam es am gestrigen Montag, 07.11.2016, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Neuendorfer Straße 39 in Koblenz. Der seh- und gehbehinderten Frau wurde in dem Markt die Geldbörse gestohlen. Diese bewahrte die ältere Dame in einem Einkaufsbeutel auf, der an ihrem Rollator hing. In dieser befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1032911.

veröffentlicht am: 08.11.2016