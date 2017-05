61-Jährige aus Bendorfer Altenheim vermisst

Koblenz (ots) – Mit Hochdruck suchen derzeit Polizei und Feuerwehr im Bereich Bendorf nach der 61-jährigen Bewohnerin eines Altenheimes in der Vierwindenhöhe in 56170 Bendorf. Die Frau hat das Altenheim am Montag, 29.05.2017 gegen 03.30 Uhr, nur mit Schlafanzug und Pantoffeln bekleidet, in unbekannte Richtung verlassen. Eine umfangreiche Suche nach der demenzkranken Frau verlief bisher erfolglos. Die Frau ist 162 cm groß, normale Figur, kurze blonde Haare. Hinweise bitte an die Polizei in Bendorf, Telefon: 02622-94020.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 29.05.2017