Das Sozialamt der Stadt Koblenz lädt alle Interessierten, egal ob jung oder alt, herzlich zum diesjährigen Liedernachmittag ein. Dieser findet am Dienstag, 09. September, von 15 bis 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr.

Die Veranstaltung bietet einen musikalischen Nachmittag in geselliger Atmosphäre, bei dem beliebte Volkslieder gemeinsam gesungen werden. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind willkommen.

Die musikalische Begleitung übernehmen das Heeresmusikkorps Koblenz und das Koblenzer Stadttheater, moderiert wird der Liedernachmittag von Manfred Gniffke.

Eintrittskarten sind bei der Tourist-Information im Forum Confluentes ab 19. August erhältlich. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Die Karten kosten 4,-€ pro Person. Inhaberinnen und Inhaber des Koblenz-Passes erhalten die Eintrittskarte für 3,-€.

Eine Rückgabe oder Reservierung der Karten ist leider nicht möglich.

Besucherinnen und Besucher müssen selbstständig gehen können bzw. eine entsprechende Begleitperson haben, wenn Gehhilfen nötig sind.

Die Begleitperson ist nicht kostenbefreit.