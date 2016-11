4. Offene Koblenzer Schulschach-Meisterschaft 2016

Am Sonntag 20. November 2016 ab 13 Uhr findet die 4. Offene Schulschach-Meisterschaft im Schulzentrum Karthause, Zwickauer Str. 15, statt.

Die Meisterschaft steht unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Koblenz, Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, und wird vom Kultur- und Schulverwaltungsamt mit dem Schachverein Güls 1956 e.V., in Kooperation mit dem VfR-SC Koblenz, ausgerichtet.

Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 13 der Koblenzer Schulen sowie des Umlandes in der Reihenfolge der Anmeldung.

Die Meisterschaften werden getrennt nach Klassenstufen (Grundschule, Orientierungsstufe sowie Mittel- und Oberstufe) als Einzel- und als Schulmannschafts-Meisterschaft ausgetragen, neben der Einzelwertung werden die drei besten Teilnehmer einer Schule je Klassenstufe als Schulmannschaft gewertet.

Alle Teilnehmenden erhalten eine Urkunde. Die Plätze 1 bis 3 der Einzel- und der Mannschaftswertung erhalten außerdem einen Pokal. Die Mannschaft mit der höchsten Punktewertung erhält zusätzlich den Sonderpokal des Oberbürgermeisters der Stadt Koblenz.

Getränke und Verpflegung werden vor Ort angeboten.

Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 100 Schülerinnen bzw. Schülern. Das Startgeld beträgt 4 Euro. Aus organisatorischen Gründen wird um Voranmeldung gebeten. Anmeldeschluss ist am Turniertag um 12.30 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Heinz Ningel unter Tel. 0261/291 59 41, oder per E-Mail an HuR.Ningel@t-online.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 02.11.2016