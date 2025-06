Koblenzer Christdemokraten gratulieren zum Jubiläum

Koblenz-Moselweiß. Seit drei Jahrzehnten ist das Erdbeerfest in Moselweiß ein fester Bestandteil im Stadtteil und auch in diesem Jahr wurde inmitten der Kleingartenanlage wieder gefeiert, genossen und angestoßen. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums gratulierten auch CDU-Oberbürgermeisterkandidat Ernst Knopp und der örtliche CDU-Stadtrat Philip Rünz persönlich vor Ort.

„Das Erdbeerfest ist mehr als nur eine Veranstaltung. Es ist ein Stück gelebte Stadtteilkultur“, so Ernst Knopp. „Dass dieses Fest über so viele Jahre hinweg getragen und gestaltet wurde, zeigt, wie stark das Ehrenamt und das Miteinander in Moselweiß sind.“ Philip Rünz ergänzt: „Solche Feste schaffen Begegnung, generationsübergreifenden Austausch und vor allem Heimatgefühl. Das macht Moselweiß aus – die engagierte Vereinsarbeit.“

Die CDU Koblenz dankt allen Engagierten, Helferinnen und Helfern, die dieses besondere Jubiläum ermöglicht haben, und wünscht dem Erdbeerfest auch für die kommenden Jahre viele weitere fröhliche Feste.

Bildunterzeile (BUZ): Ernst Knopp ( CDU-Oberbürgermeisterkandidat) und der örtliche CDU-Stadtrat Philip Rünz beim 30. Erdbeerfest in Moselweiß – ein Fest mit Herz, Tradition und viel Gemeinschaftssinn.

Foto: Philip Rünz