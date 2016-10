3. Sportfest International am 04. November

Sport verbindet über alle Sprachgrenzen hinweg – Sportfest International findet am 04. November 2016 zum dritten Mal statt!

Nach den großen Erfolgen im November letzten Jahres sowie im Frühjahr dieses Jahres findet Anfang November wieder ein „Sportfest International“ statt. Am Freitag, den 04. November 2016 sind Flüchtlinge allen Alters, die Lust haben, sich zu bewegen und gemeinsam Sport zu machen, in der Turnhalle der Goethe Realschule plus (Brenderweg 123, Koblenz-Lützel) eingeladen.

Von 15 bis 19 Uhr wird es u.a. Soccerfußball, Volleyball und Streetball geben, wobei nicht nur das freie Spiel möglich ist, sondern kleine Turniere veranstaltet werden sollen. Menschen, die keine Ballsportarten mögen, können Klettern an der Kletterwand, Tischtennis spielen oder sich auf der Slackline versuchen.

Für die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist auch gesorgt: Das Spielmobil ist da und ob Hula Hoop, Seilspringen oder Pedalos, hier können Kleine (und natürlich auch Große) ihre Geschicklichkeit und Gleichgewicht trainieren. Auch die Mitglieder von „Koblenz lernt e.V.“ werden ein Angebot für Kinder und Jugendliche bereithalten.

Da so viel Sport und Bewegung hungrig macht, ist für das leibliche Wohl gesorgt: Es werden sowohl heiße und kalte Getränke sowie gegrillte Würsten angeboten. Eine (kostenlose) Kleiderbörse mit Sportschuhen, -hosen und –shirts soll sicherstellen, dass die Flüchtlinge auch nach dem Sportfest International weiterhin die Möglichkeit haben, mit passender Ausstattung Sport zu treiben.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, es wird einen kostenlosen Busshuttle geben, der an den folgenden Flüchtlingsunterkünften hält: Schlachthofstr., Haus Bastian, Camp Wallersheim und Fritsch-Kaserne.

Die Bürgermeisterin der Stadt Koblenz, Marie-Theres Hammes-Rosenstein, hat die Schirmherrschaft für das Sportfest übernommen, organisiert und getragen wird der Nachmittag durch eine Vielzahl unterschiedlicher Partner: Neben dem Programm „Integration durch Sport“ des Landessportbundes Rheinland-Pfalz sind auch die Sportjugend Rheinland, das Jugendamt der Stadt Koblenz, die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“, die CTG Koblenz, das Kinder- und Jugendbüro, Music Live e.V. sowie die Physiotherapieschule des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur und Koblenz lernt e.V. dabei.

Für weitere Rückfragen zur Veranstaltung steht der Leiter des Programms „Integration durch Sport“, Milan Kocian, E-Mail sjugend@aol.com, Telefon 0261-135 125, gerne zur Verfügung.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 26.10.2016