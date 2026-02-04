Vorverkauf für weitere Neuwieder „Veranstaltungen 67+“ läuft

Ausgelassene Stimmung herrschte kürzlich in der Mehrzweckhalle in Neuwied-Irlich, denn die 270 zu großen Teilen jeck kostümierten Gäste hatten reichlich gute Laune mitgebracht. Zum Feiern zusammengekommen waren Neuwiederinnen und Neuwieder ab 60 Jahren aus allen Stadtteilen. Bei einem karnevalistischen Bühnenprogramm und guter Bewirtung verbrachten sie gemeinsam einen geselligen Karnevalsnachmittag im Rahmen der städtischen „Veranstaltungen 67+“.

Auf der Bühne war allerhand geboten: Hans Jürgen Fink führte gekonnt durch das Programm, das musikalisch von Wolfgang Scharenberg begleitet wurde. Die Reservisten der Ehrengarde präsentierten ein Theaterstück, das Duo Marta und Berta aus Heimbach-Weis glänzte mit einer Büttenrede und auch die Kindertollitäten aus Oberbieber stattete einen Besuch ab. Tanzdarbietungen der Spitzenklasse boten Groß und Klein aus Neuwied, den Stadtteilen und Umgebung. Die weiteste Anreise hatten die Gülser Möhnen, die für einen Überraschungsauftritt nach Irlich gereist waren.

Die Bewirtung direkt an den Sitzplätzen mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken übernahmen erneut zahlreiche Ehrenamtliche. „Ein großer Dank geht an alle helfenden Hände, die wieder einen reibungslosen Ablauf garantiert und den Feiernden einen wunderbaren Nachmittag beschert haben. Schön war auch, dass der Überraschungsbesuch aus Güls so gut ankam“, hält Susanne Thiele fest, die die Veranstaltungsreihe für Ältere beim Amt für Stadtmarketing betreut.

Für das nächste Jahr ist eine Wiederholung schon jetzt fest eingeplant. Wer nicht bis dahin warten möchte, hat in den kommenden Monaten zahlreiche Möglichkeiten, an Veranstaltungen und Ausflügen der Reihe teilzunehmen. Zwei Termine führen jeweils am Mittwoch, 22. und 29. April, für einem Tag in die „RömerWelt“ Rheinbrohl am Beginn des Limes. Am Mittwoch, 24. Juni, bieten dann die szenische Lesung „Alte Liebe“ mit Ulrike Kriener und Georg Webersowie das Kabarettstück „Torschlusspanik“ von Alice Hofmann im Rahmen der Rommersdorf Festspiele Kultur in der Abtei. Tickets sind ab sofort in der Tourist-Information, Marktstraße 59, erhältlich. Beim Kauf ist ein gültiger Ausweis vorzulegen. Karten für Kabarett und Lesung können, bei Bestätigung der Teilnahmebedingungen, auch online über Ticket Regional www.ticket-regional.de erworben werden.