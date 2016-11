22-Jähriger verursacht Unfall in der Innenstadt – Führerschein weg

Koblenz (ots) – Am Dienstag, 01.11.2016, befuhr ein 22-jähriger Koblenzer die Straße „Im Vogelsang“ in der Koblenzer City. Als er nach links in die Karmeliterstraße abbiegen wollte, verlor er die Gewalt über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Hierbei wurde sein Pkw erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 5000.- Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und offensichtlich kurz zuvor Drogen konsumiert hatte. Die Folgen waren klar: Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins, Strafverfahren.

veröffentlicht am: 02.11.2016