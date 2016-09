22-Jährige umgestoßen und beraubt –

Koblenz (ots) – Am Montag, 19.09.2016, war die junge Frau zwischen 0.00 Uhr und 03.30 Uhr, zu Fuß in der Koblenzer Altstadt unterwegs. Auf den Treppen zwischen der Liebfrauenkirche und dem Entenpfuhl kamen ihr drei junge Männer entgegen. Aufgrund eines „unguten Gefühls“ drehte sie sich um und ging die Treppen wieder hoch. Plötzlich wurde sie geschubst, fiel nach vorne und verletzte sich hierbei an der Lippe und am Knie. Einer der Männer entriss ihr die Geldbörse, die sie in der Hand hielt. Ein anderer versuchte ihr die umgehängte Handtasche zu entreißen, was aber nicht gelang. Als sie lautstark schrie, ließen sie von ihr ab und flüchteten in Richtung Münzplatz. In der Geldbörse befand sich ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Ende 20, südländische Erscheinung, dunkler Vollbart, etwa 180 cm groß, sportlich breite Figur, dunkel gekleidet 2. Ende 20, südländische Erscheinung, normale Figur, etwa 180 cm groß, dunkel gekleidet, dunkle Kapuzenjacke 3. Ende 20, südländische Erscheinung, schmale Figur, dunkel gekleidet, Dunkle Kapuzenjacke, T-Shirt, trug eine Goldkette.

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1030, entgegen.

veröffentlicht am: 20.09.2016