Mit dem Veranstaltungsformat „Ein Buch, ein Ort“ setzt das Kultur- und Schulverwaltungsamt gemeinsam mit der Buchhandlung Reuffel im Sommer 2025 neue Impulse. Das Konzept führt die Besucher:innen in diesem Jahr an drei besondere Leseorte. Die thematisch passende Literatur umspielt den Ort und lässt die Zuhörer:innen den Alltag vergessen. Bei der zweiten Lesung, am 05.06.2025 erwartet die Besucher:innen neben der außergewöhnlichen „Leselocation“ des Moselbades ein Auftakt der herzzerreißenden New-Adult-Dilogie von Bestsellerautorin Gabriella Santos de Lima. Die Autorin nimmt die Zuhörer:innen mit an die malerischen Strände Sardiniens.

Bei schlechter Witterung findet die Lesung im Innenbereich des Moselbades statt. Es wird darum gebeten, entsprechendes Schuhwerk für das Hallenbad mitzubringen.

Die Lesung findet in Kooperation mit dem Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz, den Stadtwerken Koblenz und dem Moselbad statt.

Tickets bei der Buchhandlung Reuffel unter www.reuffel.de/vorverkauf, bundesweit an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional oder telefonisch unter 0651-9790777.

Foto Copyright: Gabriella Santos de Lima