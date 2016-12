2. Bundesliga TTC Zugbrücke Grenzau – TTC Frickenhausen

Samstag, 10.12.2016, 19 Uhr

Grenzaus Reserve will Heimsieg zum Jahresausklang

Die Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis abschließen – so lautet die Zielsetzung für das letzte Heimspiel des Jahres für die Reserve des TTC Zugbrücke Grenzau in der 2. Bundesliga. Die Brexbachtaler erwarten in der heimischen Zugbrückenhalle zum Kellerduell den TTC Frickenhausen. Die Partie am Samstag, 10. Dezember, beginnt um 19

Uhr.

„Das letzte Spiel ist abgehakt, wir blicken nach vorne“, sagt TTC-Routinier und Vorstandsmitglied Jörg Schlichter.

Grenzau II hatte das Heimspiel gegen Saarbrücken II deutlich mit 1:6 verloren. An einem Abend, an dem nicht viel zusammengelaufen war für die Brexbachtaler. Gegen Frickenhausen soll es nun wieder deutlich besser laufen. Wenngleich die Gäste zuletzt beim 5:5 in Bad Homburg punkten konnten. Der TTC hatte Grenzaus Reserve damit in der Tabelle überholt und die Brexbachtaler auf den letzten Tabellenplatz geschoben. Beide Teams sind mit 3:13 Zählern auf dem Konto punktgleich. Alleine diese Konstellation verspricht ein packendes Duell der beiden Traditionsstandorte. „Frickenhausen hat eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft, die jung und hungrig ist“, sagt Schlichter. Mit Ryotaro Ogata (6:2) und Yuki Matsuyama (4:2) bietet der TTC zwei Japaner im oberen Paarkreuz auf, die als einzige Spieler im Team eine positive Bilanz aufweisen können. Doch auch der Däne Tobias Rasmussen (5:10) und der

Litauer Alfredas Udra (6:8) haben bereits fleißig Einzelsiege eingefahren. Zudem kamen im bisherigen Saisonverlauf auch der Schwede Jesper Hedlund (1:11) und Sebastian Koch (0:3) zum Einsatz. Frickenhausen konnte noch kein Spiel gewinnen, sammelte seine drei Punkte mit Remis in Bad Homburg sowie in den Heimspielen gegen Jülich und Saarbrücken II – gegen diese drei Teams hatten die Westerwälder allesamt verloren.

„Frickenhausen hatte man vor der Saison nicht so stark eingeschätzt“, sagte Schlichter, weshalb sich auch die Grenzauer etwas ausrechnen in dieser Partie. „Wenn wir gut drauf sind, dann ist was möglich. Zudem hoffen wir natürlich auf möglichst viele Zuschauer. Gerade im Dezember ist in der Tischtennisschule immer sehr viel los, und dann kommen auch viele Lehrgangsteilnehmer zu unseren Spielen in die Halle. Wir hoffen auf eine ähnlich tolle Stimmung wie bei den jüngsten Heimspielen. Dann klappt es vielleicht auch mit einem erfolgreichen Abschluss der Vorrunde.“

Nur zu gerne würde die TTC-Reserve noch vor dem Jahreswechsel den letzten Tabellenplatz wieder verlassen und in der Rückrunde die eigenen Leistungen weiter ausbauen. „Wir haben in dem einen oder anderen Spiel die sich bietenden Chancen nicht genutzt. Das wollen wir im nächsten Jahr unbedingt besser machen.“ Personell tritt Grenzau II zu diesem Heimspiel gegen Frickenhausen in Bestbesetzung an. Lediglich Jörg Schlichter hatte zuletzt aufgrund einer Erkältung pausieren müssen. „Aber bis Samstag sollte ich wieder fit sein“, sagt Grenzaus Nummer zwei.

veröffentlicht am: 05.12.2016