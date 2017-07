DONNERSTAGSVORTRAG: „Die Kraft der Selbstheilung – Wie die Psyche die Gesundheit beeinflusst“

Noch bis Ende August bieten die Gleichstellungsstelle und die StadtBibliothek Koblenz donnerstags um 17:00 Uhr eine Vortragsreihe zu unterschiedlichen und interessanten Themenbereichen an - die DONNERSTAGSVORTRÄGE. Am 27. Juli 2017 lautet das Thema „Die Kraft der Selbstheilung – Wie die Psyche die Gesundheit beeinflusst“. Referentin ist Alexandra Matzke (www.alexandra-matzke.de). Zahlreiche Studien belegen, dass der viel diskutierte Placebo-Effekt eine bisher unterschätzte Macht hat, die wir für unsere Gesundheit nutzen können. Wesentlich scheint dabei die positive Erwartungshaltung eines Menschen zu sein. Die Zuversicht eines Patienten entscheidet mit über den Erfolg von Therapie und Operation. Freuen Sie sich auf einen interessanten Vortrag mit spannenden Informationen und Fallbeispielen zum Thema. Passend zum Thema werden ausgewählte Bücher präsentiert, die gerne auch ausgeliehen werden können. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Der Eintritt kostet 3 Euro. Karten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek zu erwerben. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nach Vortragsbeginn kein Zutritt mehr möglich ist. Ausführliche Informationen zu diesem und allen anderen DONNERSTAGSVORTRÄGEN finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de oder in den Flyern, die u.a. in der Stadtverwaltung und in der StadtBibliothek zur Mitnahme ausliegen. Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Fon 0261/ 129 1051 oder E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

veröffentlicht am: 19.07.2017