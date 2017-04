Rollerdiebstahl

Koblenz / Lahnstein (ots) – Rollerdiebstahl Am Ostersamstag wurde bei hiesiger Dienststelle der Diebstahl eines Motorrollers aus der Nacht vom 10. auf den 11.04.2017 angezeigt. Unbekannte hatten ein in der Emser Straße, auf Höhe der Einmündung zur Müfflingstraße, in Koblenz abgestelltes Zweirad der Marke Aprilia entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet die Polizeiinspektion Lahnstein telefonisch unter 02621-9130 oder per E-Mail an pilahnstein@polizei.rlp.de.

veröffentlicht am: 18.04.2017