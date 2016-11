Kirchenglocke vom Bauhof in Weißenthurm entwendet

Koblenz (ots) – Am Sonntag, den 13.11.2016, gegen 03:30 Uhr, wurde eine ca. 800 kg schwere Kirchenglocke vom Bauhof in Weißenthurm entwendet. Bislang unbekannte Täter drückten mit einem Lkw das Zufahrtstor des Bauhofs Weißenthurm auf und verschaffen sich so Zutritt zu dem Gelände. Anschließend fuhren sie mit dem Lkw auf das Gelände, luden eine ca. 800 kg schwere, ca. 170 cm hohe, und 80-120 cm breite alte Kirchenglocke aus Eisen auf und flüchten.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel. 02632-9210, erbeten.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 14.11.2016