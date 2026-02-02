Endlich ist es wieder so weit. Am 16. Februar findet die 14. RoMo Party von 12 bis 17 Uhr statt. Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval e.V. (AKK) und dem LIONSCLUB Koblenz-Rhein/Mosel veranstaltet die Stadt Koblenz die Karnevalsparty im „Exit“, ehemals Club Zenit in Koblenz. Die RoMo Disco wurde erstmals 2009 ausgerichtet und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit.

Unter dem Motto „Alkoholfrei und Spaß dabei“ können Jugendliche im Alter von 10-15 Jahren unter Mitgestaltung des Jugendamtes und des Jugendrates der Stadt Koblenz eine schöne Karnevalsparty ohne Alkohol dafür mit umso mehr Spaß und guter Laune erleben. Somit steht die Veranstaltung beispielhaft dafür, wie man Jugendliche kreativ und zugleich präventiv an eine Fastnacht ohne Alkohol heranführen kann.

Neben Spaß bei Tanz und guter Musik erwarten die Kinder und Jugendlichen bei der Veranstaltung, eine Fotobox mit coolen Event-Collagen, Styling und Neon Tattoos.

Bürgermeisterin Mohrs, als Schirmherrin der Veranstaltung, dankte dem LIONSCLUB Koblenz-Rhein/Mosel und der AKK sowie deren Sponsoren, die die Veranstaltung finanziell und durch ihr Know-how unterstützen, und im Besonderen dem Inhaber des Clubs Exit, Arne Kurth, für die Bereitstellung der Location.

Ebenso dankte sie dem Jugendrat der Stadt Koblenz sowie den Mitarbeitenden des Jugendamtes für das große Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung und wünschte abschließend allen Jugendlichen und Organisatoren viel Spaß und Freude bei der RoMo Party 2026.

Bild: Stadt Koblenz / Susan Krause

Bildunterschrift:

Empore: v.l.n.r.

Joachim Scholer, Kai Simon, Arne Kurth, Alexander Heiß, Markus Schmitt, Peter Ebeling, Tom Schilling, Natalie Bleser, Heike Nick, Jürgen Jung, Sebastian Müller, BGM Ulrike Mohrs, Andreas Oberanner, Detlef Schöning

vorne: v.l.n.r.

Sandra Hürter, Vanessa Höfer