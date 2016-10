12-Jähriger beim Ladendiebstahl ertappt

Koblenz (ots) – Beim Diebstahl eines Spielekonsolen-Sticks wurde am gestrigen Mittwoch (12. Oktober 2016) ein 12-jähriger Koblenzer ertappt. Der „junge Mann“ entnahm die Verpackung aus der Schütte eines Elektronikfachmarktes, öffnete sie hinter einer Säule, an der er sich unbeobachtet fühlte und steckte sich den Stick in die Jackentasche.

Allerdings rechnete das Kind nicht mit der Aufmerksamkeit des Ladendetektives, der den Jungen, nachdem er sich mit einem Freund weiter im Geschäft aufhielt, von diesem angehalten und angesprochen hatte.

Die verständigte Polizei nahm die Jungs mit zur Dienststelle und verständigte die Eltern.

Der kleine Dieb wurde von seinem erstaunten Vater abgeholt, sein Freund ging, nach Rücksprache mit seinen Eltern, eigenständig nach Hause.

veröffentlicht am: 13.10.2016